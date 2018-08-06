Украина может потерять Азовское море - британский военный эксперт

Украина должна принять меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в районе Азовского моря. Об этом сообщает Espreso.TV.



В противном случае положение дел в южных областях страны будет ухудшаться. Такое мнение высказал военный эксперт из Великобритании, полковник в отставке Глен Грант, особое внимание обративший на ситуацию в Мариуполе.



"Тактика россиян такова: фактически подавить там любые попытки торговли, превратить ту часть Азовского моря в российскую. И на самом деле так действительно и будет, если Украина не пойдет хоть на какие-то меры. Азовское море просто станет российским, а, значит, и пространство между Азовским морем и Крымом ", - пояснил он.



По словам Гранта, следующим объектом блокады и дальнейшего захвата может стать "территория от Крыма до Румынии". Эксперт полагает, что "начнется игра, во время которой будут пытаться перекрыть доступ в Одессу" и "что это будет следующий шаг россиян".



"Украине сейчас следует просить США о предоставлении ей американских кораблей в собственное распоряжение, как это делал Уинстон Черчилль, поскольку ВСУ, как и британская армия в начале Второй мировой войны, сейчас не имеют прочного флота", - добавил Грант.



Кроме того, добавил Грант, американские военные корабли и суда НАТО, котороые находятся возле Одессы на учениях, так же, как и во время плановых маршрутов, не пойдут на то, чтобы открывать огонь по россиянам. Напряжение в акватории Азовского моря эксперт оценивает в 7-8 баллов по условной 10-бальной шкале.

