В Венесуэле после покушения на президента начали задерживать журналистов

После покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в стране начали задерживать журналистов. Об этом в своем Twitter сообщил Национальный союз работников печати.



Уточняется, что на данный момент задержаны 11 работников прессы, среди которых как представители национальных, так и иностранных СМИ. Некоторые были избиты или ограблены.



Профсоюз потребовал наказать тех, кто является ответственным за нарушение права на информацию.



Ранее министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Нестор Ревероль рапортовал, что по делу о покушении задержаны шестеро подозреваемых, организаторы и исполнители опознаны. Ответственность за покушение взяла на себя группировка «Фланелевые солдаты».



Попытка покушения на Мадуро была совершена 5 августа во время публичного выступления президента в Каракасе. Организаторы атаки обещали повторить попытку устранения главы государства.

