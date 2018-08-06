Подсчитан ущерб от коррупции на таможне

Ущерб от коррупции на украинской таможне составляет порядка 4,8 миллиарда долларов в год (около 130 миллиардов гривен). Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на исследование немецкой газеты Süddeutsche Zeitung. Эти данные оказались вдвое больше суммы кредитов, которые Киев планировал взять в 2018 году у МВФ, ЕС и Всемирного банка.



Подсчеты основаны на данных о грузах, проходящих через украинскую границу. В основном на таможне используют схему передекларирования: когда товар в грузе декларируется как другой — тот, на который предусмотрены более низкие пошлины.



В незаконных схемах, по информации газеты, задействованы представители СБУ, пограничники, а также работники Генпрокуратуры.



По итогам первого полугодия 2018 года дефицит госбюджета составил 9,78 миллиарда гривен (361 миллион долларов). Как уточнял «Интерфакс», заимствования составили 84,15 миллиарда гривен (около 3,1 миллиарда) при плане на этот период в 139,3 миллиарда гривен (5,1 миллиарда долларов).



Четырехлетняя программа помощи Украине от Международного валютного фонда (МВФ) предусматривает предоставление кредита на 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в размере 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда.

