Суд продлил арест бывшему нардепу Шепелеву
Суд продлил срок содержания под стражей еще на два месяца бывшему народному депутату Александру Шепелеву, в отношении которого расследуется ряд уголовных производств.
Об этом собщает Интерфакс-Украина в понедельник, 6 августа.
"Срок содержания под стражей продлен судом еще на два месяца", – сказал спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в понедельник.
По его словам, решение суда о продлении меры пресечения вынесено 5 августа. Таким образом Шепелев будет находиться под арестом минимум до октября нынешнего года.
Источник: Корреспондент
16:49
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