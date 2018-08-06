Суд продлил арест бывшему нардепу Шепелеву

Суд продлил срок содержания под стражей еще на два месяца бывшему народному депутату Александру Шепелеву, в отношении которого расследуется ряд уголовных производств.



Об этом собщает Интерфакс-Украина в понедельник, 6 августа.



"Срок содержания под стражей продлен судом еще на два месяца", – сказал спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в понедельник.



По его словам, решение суда о продлении меры пресечения вынесено 5 августа. Таким образом Шепелев будет находиться под арестом минимум до октября нынешнего года.

