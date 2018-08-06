Киев получил право принять чемпионат Европы-2019 по прыжкам в воду

Технический комитет по прыжкам в воду Европейской лиги плавания (LEN) принял решение о проведении чемпионата Европы-2019 по прыжкам в воду в Украине.



Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета в понедельник, ориентировочно международные соревнования состоятся в августе следующего года.



В НОК напомнили, что Украина в третий раз подряд получает право проведения спортивного события международного уровня по прыжкам в воду. В 2017 году Украина принимала чемпионат Европы, а в 2018 году прошел юношеский чемпионат мира.

