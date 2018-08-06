46 человек утонули в водоемах Киева с начала лета – ГСЧС

С начала лета текущего года в водоемах Киева утонули более чем в полтора раза больше человек, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ГУ Госслужбы Украины по ЧС в столице.



"С начала лета количество погибших в г.Киеве достигает уже 46 человек против 29 за аналогичный период в прошлом году", - говорится в обнародованном пресс-службой в понедельник сообщении.



В столичном главке ГСЧС призвали киевлян и гостей столицы соблюдать правила безопасного отдыха на природе и у водоемов: "Не стоит терять бдительность и пренебрегать собственной безопасностью, ведь последствия могут быть трагическими".

