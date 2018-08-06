На украинское телевидение возвращается лейтенант Коломбо

50 лет назад на экраны впервые вышел сериал об американском детективе лейтенанте Коломбо. Украинский зритель впервые его увидел в начале 90х. А с понедельника, 6 августа легендарный сериал начал показывать телеканал «НТН».



Успех сериалу об убийствах гарантировал его главный герой – лейтенант Коломбо. О нем известно очень мало: женат, но супругу детектива никто не видел, имени Коломбо никто не знает, имеет итальянские корни, любит чили, боится высоты и ненавидит устрицы, крутит в руках дешевые сигареты, а при случае – «стреляет» у подозреваемых дороги папиросы или сигары.

Во всех 69 сериях Коломбо играет Питер Фальк. В нем смешалась кровь нескольких семей, которые в разное время жили на территории современных Беларуси, Польши, Венгрии, Чехии и США. Он сыграл множество ролей в театре и кино. Но запомнился он, прежде всего, как нелепый, слегка неуклюжий и смешной лейтенант Коломбо, от которого еще не уходил ни один, даже самый хитрый и изощренный, преступник.



Удивительно, то Питер Фальк имел невероятную силу воли, несмотря на недостатки, с которыми вряд ли смирился бы обычный человек. К примеру, с трех лет он носил стеклянный протез вместо глаза – его удалили из-за выявленного рака. Но инвалидность по зрению – так бы это назвали у нас – Фальку не мешала играть в бейсбол, служить поваром на флоте, строить железную дорогу в Югославии и стать успешным актером.

При этом Фальк, как и его герой, был несколько рассеянным. Когда его назначили специалистом по научной организации труда в одном из госучреждений, в первый рабочий день будущий актер никак не мог найти кабинет. «Естественно, я опоздал. И по иронии судьбы это превратилось в тенденцию даже тогда, когда я стал профессиональным актером», – рассказывал Питер Фальк.



В «Коломбо» Питер Фальк все переделывал под себя. Первое, что он сделал – отказался от «казенного» костюма, и на съемочной площадке появлялся в своем потертом плаще и мятых брюках. А сценарии практически всех серий он переписывал под себя.



Фальк скончался в 2011 году в возрасте 83 лет. За всю карьеру Фальк сыграл в 109 фильмах и сериалах.



Не пропустите сериал о Коломбо. С 6 августа ежедневно по будням в 19.30 на НТН любимые серии детективной классики.

