В Киеве растет число отравившихся шаурмой

В Киеве количество отравившихся шаурмой выросло до 93 человек. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает Госпродпотребслужба.



Ранее сообщалось об 83 отравившихся шаурмой в Киеве.



Как сообщается, основные случаи фиксировались в таких районах: м. Дарница, Речной Порт на Почтовой площади в Подольском районе, м. Харьковская, м. Лесная, проспект Оболонский, 20-А.



"Во все торговые точки некачественные продукты поставлял один субъект хозяйствования, который осуществлял реализацию шаурмы. На сегодня его деятельность приостановлена", - говорится в сообщении.

