Порошенко рассказал о приближении Украины к НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил о продолжении глубокой модернизации страны, конечной целью которой является вступление в НАТО. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Последний саммит альянса подтвердил — двери НАТО для Украины открыты. Мы продолжим глубокую модернизацию нашей страны в институциональном, политическом и экономическом аспектах. Потому что ключевая цель, стоящая перед Украиной — членство в НАТО.



Я твердо стою на этой позиции, верю в успех украинской евроатлантической интеграции и счастлив, потому что этот цивилизационный выбор поддерживает украинский народ», — указал украинский президент.



В следующей публикации в Facebook Порошенко написал, что НАТО не собирается предоставлять Путину или России право остановить движение Украины в альянс. «Ни у кого нет красной карточки, которая могла бы предотвратить вступление нашей страны в НАТО», — подчеркнул президент Украины.



Во время саммита НАТО в Брюсселе в июле этого года Порошенко пригрозил изоляцией тем странам, которые препятствуют вступлению Украины в НАТО.

