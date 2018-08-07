Guardian: Лондон намерен запросить экстрадицию двух россиян по делу в Солсбери

Правительство Великобритании намерено запросить у РФ экстрадицию двух россиян, подозреваемых в нападении с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери. Об этом в понедельник сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве и органах безопасности.



Издание утверждает, что в ходе тщательного расследования при участии сотен сотрудников полиции и спецслужб удалось собрать воедино картину передвижения двух россиян с момента их прибытия в Великобританию и до отъезда из страны. "В Королевскую прокурорскую службу поступило обращение подготовить запросы об экстрадиции", - цитирует издание слова источника.



44-летняя британка Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. Позднее сотрудник Скотленд-Ярда, возглавляющий расследование, выступил с предположением, что они отравились "Новичком" - тем же нервно-паралитическим веществом, которым в марте в соседнем городе Сосбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия.



8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице, при этом Роули 20 июля был выписан из госпиталя.



По версии британской стороны, 4 марта Скрипали подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту.



Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Специалисты из британской военной химлаборатории так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

