Гройсман посоветовал потреблять меньше газа

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рекомендовал жителям страны сократить потребление газа. Нет, дышать украинцы могут полной грудью. Пока, во всяком случае. Речь идет об отказе от российского топлива. Свои идеи Гройсман изложил на страничке в Facebook. По его словам, он хочет, чтобы Украина стала энергонезависимой. А значит, страна не должна покупать газ в России.

При этом украинский премьер призвал потреблять столько газа, сколько Украина его добывает. То есть отказаться придется примерно от трети того объема, который расходуется сейчас. Как это сделать? Гройсман предлагает развивать энергоэффективность. Для этого скоро будет создан специальный фонд, который получит 1,6 млрд гривен (около 60 млн долларов) на энергосберегающие проекты. Вероятно, расплачиваться за это опять будут украинцы. Так что могут уже потихоньку скидываться.



Вообще Гройсман в последнее время часто поднимает эту тему. В конце июля на заседании правительства он заявил, что нужно полностью отказаться от импорта газа и не допустить, чтобы Киев "преклонял голову и колено" перед Москвой. Он также заверил, что Украина сможет выйти из-под влияния мировой конъюнктуры цен на газ и начать полномасштабную добычу своего топлива, а впоследствии и снизить цену на него внутри страны. Как говорится, свежо предание…



Пока же украинцы ждут начала нового отопительного сезона, который может преподнести им сюрприз – в виде очередного повышения цен. А "отпускать" газовые тарифы правительству Украины все-таки придется, чтобы не лишится кредитов от того же Международного валютного фонда. Уровнять цены для населения и промышленности – одно из требований кредиторов.



Вот и получается, что своим заявлениями Гройсман просто готовит население к новому росту тарифов. Так потребление газа действительно может сократиться. Вот только не из-за повышения энергоэффективности. А элементарно из-за бедности.

