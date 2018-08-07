В Житомире радикалы плеснули в глаза зеленкой журналисту Муравицкому

В Житомире сегодня, 6 августа, радикалы напали на журналиста Василия Муравицкого, которого обвиняли в подрыве информационной безопасности Украины, а затем отпустили под домашний арест. Об этом сообщает "Патриот".



Как сообщает издание, среди нападавших замечены активисты из С14, Автомайдана, а также "депутат от БПП и подручный Розенблата". Василия Муравицкого ударили в спину и плеснули зеленкой в глаза, когда тот выходил после судебного заседания из дома правосудия на площади Соборной.



Журналиста облили те радикалы, которые присутствовали в суде при рассмотрении дела. Результатом заседания стало сохранение меры пресечения для блогера в виде домашнего ареста и переноса следующего заседания на 11:30 28 сентября 2018 года. Тогда будут рассматривать доказательства, которые требуют воспроизведения.



На данный момент Муравицкий и его защитник Руслан Берещенко находятся в городском отделе полиции где подали соответствующее обращение. Возможно журналисту понадобится медицинская помощь. Повреждения глаз удалось чудом избежать, поскольку Муравицкий был в очках.



Бюро судебно-медицинской экспертизы отказало в проведении освидетельствования Муравицкого в связи с "окончанием рабочего дня".



Об инциденте уже уведомлены мониторинговые миссии ООН и ОБСЕ, а также Европарламент и целый ряд международных правозащитных организаций.

