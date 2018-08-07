Супрун рассказала, чем может быть опасна гомеопатия

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в своем посте на Facebook коснулась темы гомеопатии и рассказала, когда она может навредить.



"Ни одно должное научное исследование не смогло доказать, что гомеопатические препараты действительно работают. Однако в мире есть тысячи людей, которые верят в действенность гомеопатии и упорно продолжают лечить болезни гомеопатическими препаратами или похожими недоказуемыми методами. Чаще всего лечат простуду, мигрень или депрессию. Однако самое страшное, что вера в силу гомеопатии побуждает людей с тяжелыми болезнями использовать ее для лечения. Как в случаях с серьезными хроническими заболеваниями или онкологией," - предостерегла Супрун.



Она заявила, что при наличии серьезных заболеваний отказываться от действенной и доказательной медицины - опасно для жизни. По словам Супрун, подтверждением этому являются последние научные исследования. Отказ от доказательной медицины в пользу альтернативных методов во многих случаях имеет даже летальный исход.



"Например, люди с онкологическими заболеваниями, лечились гомеопатией, умирали с вдвое большей вероятностью чем те, которые не принимали такие лекарства вообще. Как объясняют ученые, это происходит потому пациенты, решают в пользу альтернативных методов, отказываются от приема действительно действующей терапии. Или же обращаются за помощью значительно позже," - написала она.



Супрун подчеркнула, что минздрав Украины не закупает гомеопатию за счет налогоплательщиков. Но напомнила, что никто не может уберечь всех пациентов от неправильного выбора, кроме них самих. "Доверяйте только тем средствам лечения, которые доказали свою эффективность," - резюмировала она.

