В Киеве начали демонтировать киоски с шаурмой

В понедельник, 6 августа, в Киеве демонтировали 6 киосков, где продавали шаурму. Об этом сообщил первый заместитель главы Департамента городского благоустройства Тарас Панчий, передает 44.ua.



"Мы уже демонтировали шесть киосков, где продавали шаурму. У них отсутствовала разрешительная документация. Это киоски-прицепы на ул. Малышко (Дарница), возле ст. м. Харьковская и на Оболони", - сказал он.



Кроме того, на последнем заседании Комиссии по вопросам размещения временных сооружений было принято решение демонтировать все незаконно размещенные киоски в Киеве до 15 сентября.



Всего в Киеве насчитали более полутора тысяч незаконных киосков с фастфудом.



По данным Госпродпотребслужбы, с начала года в Киеве отравились 2051 человек.



"В целом в 2018 году, острыми кишечными инфекциями переболел 2051 киевлянин, из них 49,5% составляли дети. И хотя уровень заболеваемости на 13,8% меньше показателей аналогичного периода прошлого года, это отнюдь не успокаивает, ведь заболеваемость все равно остается высокой", - говорится в сообщении.

