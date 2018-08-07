Полиция разных стран озабочена вирусным флешмобом "Вызов Кики"

Внезапная всемирная популярность флэшмоба "вызов Кики", для которого поклонники трека "In My Feelings" канадского рэпера Дрейка исполняют так называемый "танец Шигги", выпрыгивая на ходу из автомобилей, вызвала серьезную озабоченность полиции в разных странах мира.



Флешмоб начался с зажигательного танца американского комика Шигги (Shiggy), который он опубликовал в своем Instagram. В оригинальном ролике он не вылезал из машины, а просто танцевал на дороге под песню Дрейка, однако пользователи сделали флешмоб более рискованным, выпрыгивая из автомобилей и выбегая для танцев на проезжую часть.



В соцсетях вызов распространяется под такими хештэгами как #KiKichallenge, #KeKechallenge, #doingtheShiggy, #doyouloveme, #Shiggychallenge, #KiKidoyouloveme.



После нескольких несчастных случаев на дорогах полиция США, Испании, Канады, Египта, Арабских Эмиратов и других стран была вынуждена призвать граждан не выпрыгивать из автомобилей и не танцевать на дорогах и обочинах, так как это ведет к ДТП и несчастным случаям. Нарушителям пригрозили не только штрафами, но и тюремным заключением.



В США полиция будет карать таких танцоров штрафом в 1000 долларов, после того, как 18-летняя американка Анна Уорден, решив станцевать Шигги, во время поездки с друзьями по городу выпрыгнула из собственной движущейся машины. Она споткнулась и упала. Врачи диагностировали у нее кровоизлияние в мозг. Теперь девушке заново придется учиться ходить. Анна решила рассказать всем свою историю, чтобы предупредить будущих танцоров об опасности "вызова Кики".



"Последнее, что я помню - открытая дверь, я выхожу из машины, и тут - удар, меня сбили, я падаю и разбиваю голову, - рассказала Анна. - Будьте осторожны с челленджами. Это только кажется забавным, а на самом деле, может быть очень опасно".



На YouTube уже собрана целая подборка несчастных случаев при исполнении танца Шигги на дорогах - выскочивших из машин танцоров сбивают машины, они сами падают или врезаются в столбы или двери автомобилей.









В итоге полиция США 2 августа выпустила предупреждение о том, отвлекающиеся за рулем водители и невнимательные пешеходы, танцующие под песню Дрейка, - "идеальное стечение обстоятельств" для потенциальных травм.



Турецкой певице Хюли Авшар грозит штраф за участие в популярном флешмобе "вызов Шигги". Она выложила видеоролик с танцем в соцсетях и теперь будет оштрафована на 235 турецких лир (три тысячи рублей) за создание аварийной ситуации на дороге - она вышла из машины, которая в отсутствие водителя стала двигаться. Кроме того, певице предписано пройти медицинский осмотр.



В Испании полицейские предупредили пользователей соцсетей об опасности подобного интернет-челленджа. Полицейские назвали флешмоб "сумасшествием" и попросили испанских граждан воздержаться от участия в нем, так как это может привести к травмам и даже смерти.



Полицейское управление Боадилья-дель-Монте даже выложило на своей странице в Facebook видео с неудачными попытками граждан Испании станцевать, выпрыгивая из машин на ходу - многие из них получили серьезные травмы.



В Египте также зафиксированы смертельные случаи и несколько аварий. МВД страны призвало местных жителей помнить, что за препятствование движению транспорта грозит штраф, равный 167 американским долларам, а также год заключения под стражей.



В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби участие в челлендже уже закончилось тюремным заключением. Полиция арестовала трех мужчин за то, что они подвергли опасности жизни других людей и вели себя аморально в рамках культурных обычаев страны.

