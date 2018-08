Рэпер Дрейк для нового клипа заказал платиновые и золотые зубы

31-летний канадский рэпер Дрейк, заработавший по итогам 2017 года $92 млн и вошедший в тройку лидеров среди самых высокооплачиваемых музыкантов в мире по версии Forbes, продемонстрировал всему миру свое богатство.



Лучший хип-хоп артист по версии American Music Awards (AMA) и триумфатор премии журнала Billboard, заказал себе для нового клипа золотые и платиновые зубы, которые обошлись ему в маленькое состояние.



Как пишет портал TMZ, для создания соответствующего образа в клипе "In My Feelings" Дрейк обратился к знаменитому ювелиру Бену Баллеру. Баллер - не только знаменитый голливудский ювелир и один из владельцев компании IF & Co, но еще и музыкант. Поэтому он знает, что нужно собратьям по музыкальному цеху. Это именно Баллер создал самую толстую, дорогую и тяжелую золотую цепь в мире. Вес той цепи 18-каратного золота был 26 кг, а цена - 3,1 млн долларов.



Баллер создавал уникальные и супердорогие украшения для Тома Круза, Майкла Джексона, Джастина Бибера, Пэрис Хилтон, Ким Кардашьян и многих других.



Не подкачал ювелир и с заказом рэпера Дрейка, получил его за три недели до начала съемок клипа. Зубы из чистой платины и золота 18 карат пришлись Дрейку по вкусу. А его поклонники оценили новое творчество Дрейка, посмотрев этот клип за первые сутки больше шесть миллионов раз. К этому моменту видео собрало уже более 40 миллионов просмотров. Этот трек из третьего альбома Дрейка "Scorpion", вышедшего в конце июня, продолжает держаться на вершинах чартов США и Великобритании.



Режиссером видео "In My Feelings" стала Карена Эванс, которая уже работала с рэпером над клипами "God's Plan", "I'm Upset" и "Nice For What". Съемки проходили в Новом Орлеане в этом июле.



Напомним, одной из причин такого взлета стал флэшмоб "вызов Кики", запущенный поклонниками Дрейка после выхода его песни In my feellings, под которую зажигательно станцевал американский комик Шигги. С тех пор этот танец так и называется - Шигги.