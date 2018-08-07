Роухани: США пожалеют о возвращении санкций в отношении Ирана

Президент Ирана Хасан Роухани предостерег Вашингтон от последствий возобновления санкций в отношении Исламской Республики. Выдержки из заявления Роухани приводит в понедельник телеканал Al Mayadeen.



"Америка будет сожалеть о введенных санкциях против Ирана", - заявил Роухани в обращении к нации, призвав народ "к единству перед лицом экономических трудностей". При этом глава исполнительной власти республики не уточнил, какие ответные меры могут последовать.



"Несмотря на санкции, мы покажем миру, что держим свое слово и выполняем обязательства, данные в международных договорах", - добавил Роухани.



Кроме того, он подтвердил намерение Тегерана "улучшать отношения с соседними государствами во имя стабильности и мира на Ближнем Востоке".



Президент Ирана также отметил, что считает бессмысленными переговоры с президентом США Дональдом Трампом после решения Вашингтона о частичном возвращении санкций в отношении Тегерана.



"Нет какого-либо смысла в переговорах с введением санкций", - приводит слова Роухани Al Mayadeen.



По убеждению президента Ирана, призывы Трампа к прямым переговорам направлены на "создание раскола в Иране в пользу США".



"Группа 4+1 (Великобритания, Франция, Германия, Китай, Россия - прим. ТАСС) подтвердила свою солидарность с Ираном и приняла ряд шагов для компенсации выхода Вашингтона из ядерной сделки", - добавил он.



Роухани также отметил, что Иран основывается на дипломатических методах, тогда как Соединенным Штатам доверять нельзя.



"Иран верит в дипломатию, а доверять Вашингтону нельзя", - приводит слова иранского президента телеканал Sky News Arabia. По мнению Роухани, именно президент США Дональд Трамп первым "развернулся спиной к переговорному процессу". Соединенным Штатам, добавил иранский президент, теперь "нужно доказать свое желание вести [с Тегераном] диалог".



Тегеран ожидает от европейских стран практических шагов для подтверждения их намерений сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил также Роухани.



"Мы ожидаем практических шагов и решений со стороны Европы, чтобы сохранить ядерное соглашение [с Ираном]", - указал президент Ирана. По его словам, "для развития отношений между Ираном и Европой нет никаких препятствий".



Роухани также утверждает, что РФ и КНР намерены противодействовать направленным против Ирана санкциям США.



"Отношения с Россией и Китаем не сравнимы с теми, что существуют у нас с Европой, поскольку они участвуют в полномасштабной кампании против давления США, - приводит его слова агентство Mehr. - Россия и Китай обещали противодействовать американским санкциям в банковском секторе, а также в сфере экспорта нефти. КНР также работает над модернизацией атомного реактора в городе Арак".



Кроме того, указал Роухани, у Ирана развиваются хорошие отношения с Китаем, Индией и странами АСЕАН. "У нас обширные связи с Китаем, который стал крупнейшим торговым партнером Ирана, - приводит его слова телеканал Al Mayadeen. - Именно Китай и Россия открыто заявили о своей приверженности соглашениям, подписанным с Тегераном".



Соединенные Штаты в ночь с понедельника на вторник начинают первый этап восстановления санкций против Тегерана, которые были отменены в январе 2016 года после заключения СВПД. Со вторника восстанавливаются ограничения на торговлю с Тегераном золотом и рядом металлов, на операции с его национальной валютой и госдолгом, а также запрет на продажу иранскому правительству долларов. В мае этого года Трамп объявил о выходе из СВПД и обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции в отношении Ирана.

