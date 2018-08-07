Отсутствие Порошенко на рабочем месте объяснили "частной поездкой в Европу"

Президент Петр Порошенко провел неделю в частной поездке в Евросоюзе. Об этом сообщает Украинская правда, цитируя ответ администрации президента на свой запрос. "С 29 июля по 5 августа 2018 года президент Петр Порошенко с частной поездкой находился в Евросоюзе для проведения ряда встреч", - ответили в АП. В пресс-службе добавили, что Порошенко заплатил за эту поездку с собственного счета.

"Следуя 1 части 25 ЗУ "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения "ни копейки государственного бюджета на эту поездку потрачено не было, а все расходы оплачены с собственного счета Петра Порошенко", - отметили в АП.



Кроме того, в пресс-службе президента заявили, что сообщения о пребывании президента в данный период в Испании или о встречах с известными украинцами не соответствуют действительности.



В то же время в запросе УП были вопросы о цели частной поездки, куда именно уехал Порошенко и где находится сейчас и чем занимается.



Позже в пресс-службе президента добавили в комментарии УП, что с 6 августа Порошенко находится на своем рабочем месте в Киеве. На остальные вопросы в АП не ответили.

