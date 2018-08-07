За прошедшие сутки в Украине утонул 21 человек – ГСЧС

21 человек погиб на водоемах Украины на протяжении минувших суток, 6 августа, сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Пятеро из утонувших – дети, при чем трое из них угонули в р.Горынь в Ровенской области. "В селе Бродовское… утонули две сестренки 12 и 13 лет. Об этом спасателям стало известно около семи вечера. Тело одной из них подняли на поверхность местные жители, а через несколько часов водолазы нашли и вторую девочку.



В этот же день воды Горыни забрали еще одну детскую жизнь. В соседнем селе Антоновка утонул мальчик 2003 года рождения", - говорится в сообщении.



В пруду между селами Улашановка и Волица Славутского района Хмельницкой области водолазы нашли и извлекли из воды тело погибшего мальчика 2005 г.р., который утонул во время купания без присмотра взрослых.



Три случая утопления зафиксированы также в Кировоградской области. Еще по два - в городе Киеве, Винницкой и Полтавской областях.



С начала года на водоемах страны уже утонуло 808 людей, из них 84 ребенка. При этом спасено 581 человек, в том числе 106 детей, сообщают в ГСЧС.



"Спасатели отмечают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в необорудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии. Касательно чрезвычайных происшествий при участии детей, то несчастные случаи происходят обычно из-за того, что взрослые оставляют их без присмотра возле мест с повышенным уровнем опасности, или же позволяют детям старшего возраста самостоятельно посещать водоемы", - говорится в сообщении.

