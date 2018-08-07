Бориса Джонсона обвинили в исламофобии

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон стал объектом для критики после того, как сравнил мусульманок в бурках с "почтовыми ящиками", сообщают британские СМИ.



Джонсон употребил такое сравнение в своей колонке для The Telegraph, написанной в связи с запретом ношения бурки на территории Дании.



Экс-министр заявил, что выступает против запрета на ношение бурки в общественных местах, но отметил, что такая одежда выглядит "совершенно нелепой". По его словам, мусульманки в бурках похожи на грабителей банков и почтовые ящики.



После таких заявлений бывшего главу МИД обвинили в исламофобии, а также назвали его "британским Дональдом Трампом" и пообещали обратиться в комиссию по равенству и правам человека.

