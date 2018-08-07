В ООН посчитали употреблявших марихуану украинцев

В Украине в 2017 году марихуану употребляло не более 3% населения. Об этом свидетельствуют данные ООН, передает во вторник, 7 августа, РБК-Украина.



Отмечено, что статистику точного употребления марихуаны агентству не смогли предоставить ни официальные ведомства, ни общественные активисты.



«В то же время, по данным ООН, в прошлом году марихуану принимало не более 3% населения (из расчета, что в Украине проживает более 40 млн человек)», - пишет издание.



Для сравнения, в России этот показатель составляет 3,5%, Польши - 4,6%, Беларуси, Румынии и Молдове - до 2%. В Грузии марихуана популярная у 2,7% населения.



Сейчас употребление марихуаны в Украине не запрещено, но изготовление, транспортировка и продажа каннабиса и производных от него веществ - под административной и уголовной ответственностью.



Ведущий научный сотрудник Института физиологии имени Богомольца Дмитрий Исаев считает, что в медицинских целях марихуану могли бы получать около двух миллионов украинцев.



"По нашим расчетам, до двух миллионов украинских пациентов могли бы получать препараты каннабиноидов. Например, в Украине 400 тысяч эпилептиков, из которых каннабиноиды могли бы получать 150 тысяч", - отметил Исаев.

