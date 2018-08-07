Во Львовской области отравились 17 человек

В селе Раковец Львовской области отравились 17 человек, из которых 16 - дети. Инцидент произошел в отеле Джем, сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации утром во вторник, 7 августа



"Пострадавших госпитализировали вчера вечером. У всех - диагноз "пищевая токсикоинфекция". Пострадавшие в состоянии средней тяжести", - проинформировали в департаменте.



По данным ведомства, шестнадцать детей - 2001-2006 года рождения. Все они - жители Шепетовского района Хмельницкой области. Обстоятельства инцидента выясняются.

