Медведчук в команде «За життя» станет гарантией серьезной миротворческой программы у партии, — Финько

Присутствие в команде «За життя» Виктора Медведчука — главного переговорщика и медиатора в очень непростых вопросах российско-украинских отношений, станет гарантией того, что у этой политсилы серьезная и весомая миротворческая программа. Об этом в эфире NewsOne заявил политический эксперт Антон Финько.



По мнению эксперта, и партия «За життя» и «Оппоблок» в своей предвыборной агитации будут акцентировать внимание на тематике мира, тем самым апеллируя к критически настроенной части избирателей.



««За життя» будет использовать социальную тематику, а учитывая то, что в стране нет сильной левой партии, часть избирателей будет прислушиваться к ее повестке дня. Опрос показал, что наших избирателей интересует три основных вопроса: мир на Донбассе (что партия «За життя» активно и продвигает), борьба с коррупцией и вопрос реиндустриализации страны», — обрати внимание Финько.



Эксперт уверен, что присутствие в команде «За життя» фигуры главного переговорщика, главного медиатора в вопросах очень непростых российско-украинских, — дополнительный фактор для того, чтобы избиратели могли удостовериться, что миротворческая программатика партии «За життя» является серьезной и весомой.



«И это не просто лозунг», — подытожил эксперт.

