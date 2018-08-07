Ощадбанк запустил платежный сервис Apple Pay

Государственный Ощадбанк (Киев) запустил платежный сервис Apple Pay, сообщил глава правления финучреждения Андрей Пышный.



"Ощадбанк быстрее всех в Европе (!)несколько месяцев назад интегрировал Google Pay. Уже сегодня запустил Apple Pay. Будущее - в смартфоне!", - написал он на своей странице в "Фейсбук".



Как отметил А.Пышный, в основе Apple Pay - безопасность и конфиденциальность.



"Если вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не сохраняется ни в устройстве, ни на серверах Apple. Вам присваивается уникальный номер учетной записи устройства, зашифровывается и в защищенном режиме сохраняется в микрочипе "Безопасный элемент" вашего устройства. Авторизация каждой трансакции происходит благодаря генерированию уникального одноразового динамичного защитного кода", - уточнил он.



По словам А.Пышного, чтобы пользоваться возможностью оплаты айфоном, не обязательно иметь карточку Ощадбанка: достаточно позвонить в контакт-центр банка и получить цифровую мгновенную препейд-карту. Ее можно подключить к Apple Pay и пользоваться приложением.



Согласно пресс-релизу Ощадбанка, в магазинах рассчитываться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделей, а также с Apple Watch.



При оплате покупок в приложениях или в Safari Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, а также на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях.



Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.



Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2018 года по размеру чистых активов Ощадбанк занимал 2-е место (236 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.

