В полиции заявили о снижении количества ДТП

Количество дорожно-транспортных происшествий в Украине за семь первых месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 8 тысяч. Об этом сказал глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 7 августа.



По данным Князева, за семь месяцев текущего года количество ДТП в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 10%.



"Количество ДТП по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 8 тысяч. Это – реальные результаты работы блока превенции в течение семи месяцев этого года", – отметил он.



Кроме того, Князев сообщил, что в 2017 году было зарегистрировано более 89 тысяч аварий, а в 2018 году – около 81 тысячи. Также Князев сообщил об уменьшении числа ДТП с пострадавшими: в 2017 году их было 14 тысяч, а в 2018 году – 12 тысяч.



Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2018 года в Украине в ДТП погибли 1237 человек, а травмировались – 12 847.



Недавно Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о предотвращении смертности на дорогах, который предусматривает ужесточение уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

