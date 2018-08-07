Молодая помощница Петросяна беременна от юмориста - СМИ

Помощница Евгения Петросяна, 29-летняя Татьяна Брухунова, предположительно, ждет ребенка от 72-летнего артиста. Об этом пишет КП со ссылкой на соседей девушки в ее родной Туле.



"Говорят, что Таня беременна. Вроде бы ее мать кому-то проговорилась, мол, не знает, как к такой ситуации относиться",- рассказал изданию житель дома в Туле, где выросла Брухунова.



По словам соседа, Татьяну воспитывали мама и бабушка. Они никогда не жили богато, а сейчас Татьяна начала помогать родным материально. Также мужчина добавил, девушка часто навещает родной дом.



Напомним, на днях стало известно о громком разводе юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, которые были вместе 30 лет. Правда, по словам адвоката Петросяна, последние 15 лет пара жила раздельно.

