Контролеры рассказали, где в Киеве можно покупать шаурму

В Киеве действуют 62 официальные точки быстрого питания, которые снабжены светящейся голограммой и QR-кодом. Об этом во время пресс-конференции журналистам рассказал заместитель начальника Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА, начальник управления торговли и быта Денис Пикалов, передает УНН.



“Чтобы отличить легальную точку торговли от нелегальной, достаточно посмотреть на распознавательные знаки на видном месте. Это информационный талон и QR-код. Сейчас начали использовать голограммы. Голограмма формата А4 светится со всех сторон, у нее высокая степень защиты. Если нет таких распознавательных знаков, то другие документы можно не смотреть. В уголке потребителя обязательно должны быть талоны. Безусловно, зачастую эти талоны подделываются и фальшивый талон, распечатанный на цветном принтере, выкладывается как настоящий”, — рассказал он.



В то же время, более 1,5 тыс. столичных точек быстрого питания продают шаурму незаконно, отметил Пикалов.



“В КГГА уже есть приказ о демонтаже нелегальных точек продажи шаурмы в столице. Еженедельно в Киеве демонтируют 25-30 точек нелегальной передвижной торговли”, — добавил чиновник.



Напомним, в Киеве произошло массовое отравление шаурмой. Количество пострадавших достигло почти сотни человек.

