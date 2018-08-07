США призывают РФ вывести вооружение из Грузии

США призвали Россию отвести вооруженные силы из Грузии на довоенные позиции.



"Сегодня исполняется 10 лет со дня, когда Вооруженные силы России ринулись через международную границу с Грузией, пытаясь силой изменить ее. Территории Грузии всё еще оккупированы Россией. Мы вновь призываем Россию отвести свои силы на довоенные позиции, как это было согласовано в 2008 году", - говорится в сообщении посольства США в Украине в Твиттере во вторник.

