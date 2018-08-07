Резко увеличилось число вирусов, ворующих деньги через мобильные приложения

Число вирусов, предназначенных для взлома банковских приложений мобильных устройств, выросло в 3,2 раза с начала второго квартала 2018 года. Об этом со ссылкой на исследование Лаборатории Касперского сообщает во вторник, 7 августа, Коммерсант.



Отмечено, что вредные трояны после проникновения в смартфоны подменяют собой не только банковский софт, но и приложения вызова такси, соцсети и другие идентификационные данные клиента. После этого вирус получает логин и пароль банковской карты и ворует деньги со счетов.



По словам экспертов, наиболее уязвимы для данных троянов мобильные устройства с операционной системой Android. При этом после заражения вирусом вернуть украденные с банковских карт деньги очень трудно, поскольку в большинстве случаев ответственность за взлом лежит на самих клиентах.



Для защиты от киберугроз специалисты советуют использовать последние версии операционных систем, вовремя обновлять приложения, устанавливать их только из официальных маркетов и придумывать сложные пароли на аккаунты, приложения и на само устройство.

