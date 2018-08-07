За полгода поток туристов в Киев вырос на 24%

За полгода Киев посетили 850 тысяч иностранцев, что на 24% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил в Facebook начальник Управления туризма и продвижения КГГА Антон Тараненко, передает УНН.



"850 тысяч иностранцев за первые полгода посетили Киев. Это на 24% больше чем в прошлый период и на 26% чем в 2013 году", - написал Тараненко.



Как отметил он, в десятку стран лидеров традиционно вошли: Беларусь, Израиль, США, Германия, Турция, Великобритания, Азербайджан, Италия, Франция, Грузия.



По словам Тараненко, такая динамика свидетельствует о постепенном "выздоровлении" туристической сферы города и росте иностранного потока.

