Американским военным запретили использовать GPS

Служащим и военным Вооруженных сил США в местах проведения операций придется отказаться от "Google-карт" и других устройств, позволяющих отследить их геолокацию. Об этом говорится в новом распоряжении, изданном заместителем министра обороны Патриком Шанаханом, передает УНН со ссылкой на Минобороны США.



К запрещенным устройствам отныне принадлежат фитнес-приложения, программы на телефонах, которые отслеживают местонахождение, а также другие устройства и программы, которые указывают и отслеживают местонахождение людей.



"С этого момента сотрудники Министерства обороны не могут использовать сервисы и возможности геолокации на правительственных и непубличных устройствах, приложениях и услугах, находясь на местах, обозначенных как зоны проведения операций", - заявил сегодня представитель Пентагона полковник Роберт Мэннинг III.



По его словам, рынок устройств, приложений и услуг с возможностями геолокации, которой сейчас стремительно развивается, представляет серьезный риск для персонала Министерства обороны, который находится при исполнении служебных обязанностей, или в повседневной жизни.



Возможности системы глобального позиционирования (GPS) могут содержать личную информацию, местоположения, распорядок и номера персонала Министерства обороны. Их использование в зарубежных регионах "потенциально может создать непредвиденные последствия для безопасности и повысить риск при проведении совместных действий и миссии", - сказал Мэннинг.



Персональные телефоны и другие портативные устройства также содержат приложения, которые зависят от технологии GPS. Командиры несут ответственность за реализацию политики, и им будет разрешено делать исключения только после проведения тщательной оценки риска.



Безопасность является основой этого руководства. Министерство иностранных дел ищет сбалансированный образ, который позволил бы официально и персонально использовать технологии геолокации, чтобы не навредить безопасности, отметили в Пентагоне.



Мэннинг добавил, что департамент будет продолжать изучать риски, связанные с этими устройствами, и изменит политику по мере необходимости.

