САП установила защитный турникет после беспорядков у здания
Специализированная антикоррупционная прокуратура установила защитный турникет в здании ведомства.
Об этом Українським Новинам сообщили сотрудники САП.
По их словам, установку турникета уже завершают.
"Идея установления системы безопасности была еще с 2017 года", - сказал один из сотрудников.
Сотрудники САП отмечают, что подобные системы защиты (контроля) действуют во всех правоохранительных структурах мира и установление турникета никак не отразится на доступе в здание.
Источник: Українські новини
16:00