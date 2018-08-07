САП установила защитный турникет после беспорядков у здания

САП установила защитный турникет после беспорядков у здания

Специализированная антикоррупционная прокуратура установила защитный турникет в здании ведомства.

Об этом Українським Новинам сообщили сотрудники САП.

По их словам, установку турникета уже завершают.

"Идея установления системы безопасности была еще с 2017 года", - сказал один из сотрудников.

Сотрудники САП отмечают, что подобные системы защиты (контроля) действуют во всех правоохранительных структурах мира и установление турникета никак не отразится на доступе в здание.