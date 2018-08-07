Telegraph: Великобритания и Норвегия решили совместно отслеживать российские подлодки

Вооруженные силы Великобритании и Норвегии решили объединить усилия в отслеживании российских подлодок с помощью приобретаемых у США патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8A Poseidon. Об этом сообщает во вторник газета The Daily Telegraph со ссылкой на минобороны королевства.



"Великобритания будет осваивать вместе с Норвегией способы совместного использования возможностей морской разведки и противолодочных боевых действий самолета морского патрулирования P-8A для улучшения безопасности в Северной Атлантике, повышая тем самым безопасность НАТО", - рассказал изданию официальный представитель британского минобороны.



Лондон приобретает у США в общей сложности девять самолетов P-8A, а Осло - пять, что отражает "изменяющуюся ситуацию в области безопасности" в Северной Атлантике, приводит издание выдержки из совместного заявления Великобритании, Норвегии и США.



Первый из таких самолетов, предназначенных для обнаружения подлодок и надводных кораблей противника, разведки и участия в спасательных операциях, поступит в Великобританию в следующем году. Его разместят на базе британских ВВС недалеко от города Лоссимут в Шотландии, где также будет оказываться оперативная и материально-техническая поддержка норвежским самолетам.



Возможность реализации планов совместного использовании объектов появилась, как отмечает газета, после заявления британского министра обороны Гэвина Уильямсона о том, что увеличение военной активности РФ в Атлантике "свидетельствует о растущей агрессии, росте уверенности России". Согласно его высказываниям в Королевском институте объединенных родов войск (RUSI) ВМС Великобритании пришлось в 2017 году значительно чаще, чем раньше, реагировать на появление кораблей ВМФ РФ.

