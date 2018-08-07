В США предупредили о последствиях строительства мексиканской стены без четкого плана

План администрации президента США Дональда Трампа по строительству мексиканской стены не включает ключевой информации, в том числе по вопросу бюджета, отмечает телеканал CNBC со ссылкой на анализ финансового управления правительства.



Согласно исследованию, проведенным финансовым управлением, этот недостаток может привести к «потере времени и денег».



В частности, в отчете говорится о том, что министерство внутренней безопасности США сталкивается с повышенным риском того, что программа пограничной стены будет стоить больше, чем прогнозировалось ранее, а выполнение проекта займет больше времени, чем планировалось.



Министерство внутренней безопасности уже отреагировало на представленный отчет. В ведомстве США подчеркнули, что согласны с рекомендациями по анализу затрат на стену и решили задокументировать планы по реализации данного проекта.



Отмечается, что ведомство получило $1,36 млрд на построение ограждения вдоль южной границы у американского города Сан-Диего и долины Рио-Гранде в Аргентине. Тем не менее, президент США Дональд Трамп на весь проект по строительству пограничной стены планировал потратить $25 млрд, добавляет телеканал.

