Анонс Meizu 16 ожидается уже завтра

Уже завтра, 8 августа, возможно состоится презентация двух новых флагманских моделей смартфонов от популярного китайского производителя гаджетов - Meizu.



Анонсировать будут модели Meizu 16 и Meizu 16 Plus. Ну а лично познакомиться с новинками и приобрести их можно будет уже с 20-го августа. По крайней мере так утверждает один из самых крупных ритейлеров в Китае – JD.



Интересно, что ранее эта компания делала релиз своих новинок буквально через неделю после анонса, так что до конца доверять этому, пусть и надежному источнику, мы не можем. А представители Meizu тем временем молчат, не называя никаких дат и сроков. В любом случае, каждый сам решает, стоит ли доверять JD. Номожно надеться, что новинки будут представлены уже в этом месяце.



Что же касается характеристик, которые известны нам на сегодняшний день, то ожидается, что младшая модель получит 6-ти дюймовый AMOLED-дисплей, а версия Plus будет 6,5 дюймов. В обоих случаях в качестве основы будет использован процессор Snapdragon 845. Объем оперативной памяти составит 6 Гб, хотя, согласно некоторым источникам, Meizu 16 Plus получит целых 8 Гб.



Ничем пока не подтвержденная информация о двойной основной камере также привлекает много внимания. Согласно слухам, модули 12+20 Мп будут работать вместе с круговой вспышкой и 3-хкратным оптическим зумом. А это позволяет рассчитывать на еще более качественные снимки. Фронтальная камера будет одинарной, но мощной – 20 Мп.



Главное отличие этих моделей друг от друга заключается в емкости аккумуляторов, которыми они оснащены. Так, батарея Meizu 16 будет всего 2950 мАч, в то время как Meizu 16 Plus получит аккумулятор целых 3570 мАч. При этом оба смартфона будут работать на уже привычной ОС Android 8.1 Oreo и получат фирменную оболочку.



На сегодняшний день эта информация и несколько снимков – все, что мы имеем, но этого более чем достаточно, чтобы убедиться, что оба смартфона будут максимально стильными и производительными. Кстати фотографии, которые не так давно появились в сети, явно живые, и отлично демонстрируют, что хоть флагманы и не будут безрамочными, эффективная площадь дисплея составит целых 91%.



Остается надеяться, что после сегодняшнего анонса мы получим подробную и правдивую информацию от самих разработчиков о дате появления новинок на рынке. Сравнить цены в интернет магазинах на флагманы Мейзу можно будет по этой ссылке.