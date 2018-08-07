Порошенко решил узаконить воинское приветствие «Слава Украине!»

В Украине планируют закрепить в воинском уставе приветствие «Слава Украине!» — «Героям слава!». Оно должно заменить «Здравствуйте, товарищи!» и «Желаем (желаю) здоровья!», сохранившееся со времен Советской армии. Как сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, разработать соответствующий законопроект поручил президент Петр Порошенко.



Приветствие «Слава Украине!» — «Героям слава!», по словам главы Минобороны Украины, будет использовано на военном параде в честь Дня независимости, который пройдет 24 августа.



Во время проведения парада мы как раз покажем, что это более украинское, более наше.



Лозунг «Слава Украине!» используется с начала XX века. В варианте «Слава Украине!» — «Героям слава!» он был распространен среди членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии в начале Второй мировой войны. Особую популярность лозунг получил в Украине во время «оранжевой революции» 2004 года и Евромайдана в конце 2013-го — начале 2014-го.



