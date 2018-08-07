Укро-ненависть: на европути оскотиниваемся?
Это, блин, реально какой-то ужас неземной и несусветный. Не успел я порадоваться тому, как весело и по-скотски разнообразно живут в Днепре, городе, выбравшем себе мэра, который призывал в борьбе с сепаратистами обещать им все, потому что «вешать будем потом», как и Киев не отстал от города «второго президента» Леонида Кучмы и самой рейтинговой политикессы современности Юлии Тимошенко. Ей-богу, впору Киеву и Днепру становиться «побратимами» по нечеловеческому изуверству. А случилось вот что. В городе мэра Бориса Филатова просто кровь стынет от ужаса и омерзения...
Там какие-то представители самой древней и самой «спивочей» шумерской нации Европы закопали живьем собаку-дворняжку, а перед этим... изнасиловали ее. «Позвонили люди, говорят, собака в яме лежит и воет. Ночью слышали, как малолетки лазили по соседнему заброшенному участку, шумели, смеялись, было слышно, как скулит пес. Решили что воруют металлолом, с утра пошли проверить, целы ли двери у соседей, а там… А там она, Юнона (мы дали девочке такое имя). Лежит в траншее, тихонько поскуливает, вся нижняя часть опухшая, кровища хлюпает из-под хвоста. Мухи роем жужжат, облепили всю нижнюю часть. А она только глазами водит, на нас смотрит с такой опаской», – рассказали очевидцы. При обследовании бедного животного ветеринары и выяснили, как к лучшему другу человека отнеслись те, кто людьми-то, собственно, и не являются. Но, увы, числятся ими...
Днепровская дворняжка Юнона осталась жива, ее определили в местный приют для животных «Друг» и теперь собирают деньги на лечение. И тут, в принципе, ничего и комментировать не стоит.
И Киев «не подкачал». Известный в определенных кругах рэпер MIM (Дмитрий Решетник), основатель и участник группы «Еноты», в своем «Instagram» сообщил, что недели две назад напали на него и на его домашнее животное – енота Боба Марли, с которым он гулял под домом. «Уважаемые подписчики, прошу помочь хоть репостом. Нужно срочно спасать друга! Мой Енот Боб Марли нуждается в помощи, на данный момент у него сильное черепно-мозговое давление. ...Мне нанесли ножевое ранение в лицо канцелярским ножом, а енота ударили ногой в лицо, повредив зубы и голову моего ребенка, которого я люблю больше всего. ...От сильного черепного давления глазки у него как будто вылазят, ему нужно срочно делать МРТ, которое проводится в больнице под местным наркозом, стоимость только одного МРТ – 3200 гривен, не считая лечения», – написал музыкант и просит всех, кто не равнодушен к судьбе животного, оказать ему финансовую помощь.
И в этом случае я ничего не комментирую. Еще и потому, что у меня 10 с половиной лет жил енот Пацан-Вован, который самим своим фактом существования кардинально изменил мою жизнь.
Ничего другого и не может быть в стране, где ненависть не просто культивируется, а стала уже элементом борьбы с оппонентами. И уже вышла за рамки чисто политических разборок. Ненависть и призывы к физическому уничтожению «врага» уже в Украине не просто безнаказанны, но поощряемы. И гласно, и негласно. Чем громче проклятия посылаются на голову «ворога», там больше награда
Хотя бы тем, что с малых лет был явно умнее многих моих соотечественников, которые в момент его появления даже не подозревали, что дважды выйдут на майдан и выберут европейский путь и по нему пойдут. И теперь я знаю, куда они по нему идут и куда обязательно должны пойти. С концами. Ну, вы меня понимаете. В противном случае, как говорила Зинаида Гиппиус, если надо объяснять, то не надо объяснять...
Конечно, если садистов и насильников-зоофилов поймают и обследуют у врачей, то последние скажут, как называются эти действия, чем они вызваны и обусловлены. Но, как уже писали «Версии», по-прежнему актуальными остаются две проблемы. Во-первых, безнаказанность всех, в том числе представителей властей и правоохранительных органов, которые на пути в Европу и в ответ на требования европейцев понапринимали законов о защите животных, но не собираются их выполнять. А в законе №2120-VIII об усилении ответственности за жестокое обращение с животными, принятом еще летом прошлого года, между прочим, есть статья и для днепровских скотов-сладострастников. Она предусматривает, что за «насильственные действия в отношении животных, направленные на удовлетворение половой страсти» обязательны штраф от 3400 до 8500 грн. и последующая конфискация животного. Но в Днепре скоты в человечьем обличье и тут исхитрились – насиловали бездомное бродячее животное (извините, конечно, что пишу об этом, поверьте: даже писать омерзительно)...
Во-вторых, – и это, как мне кажется, самое главное! – ничего другого и не может быть в стране, где ненависть не просто культивируется, а стала уже элементом борьбы с оппонентами. И уже вышла за рамки чисто политических разборок. Ненависть и призывы к физическому уничтожению «врага» уже в Украине не просто безнаказанны, но поощряемы. И гласно, и негласно. Чем громче проклятия посылаются на голову «ворога», там больше награда и более быстрый, извините за эти слова, социальный лифт «патриота» – материальное вознаграждение, прибавка к социальному статусу, рост в карьере, продвижение по службе. Вот они и изгаляются в ненависти, бравируя бесчеловечностью друг перед другом. Это какая-то адская какофония зла, которая стараниями дебильных и абсолютно отмороженных индивидов, уверенных, что им «мяса не докладывают», разлилась в обществе и залила все сферы жизни. Во все стороны и снизу доверху.
Все эти «10 тысяч долларов за голову москаля», «надо бомбить сепаратистов атомным оружием», «дайте ногой в морду москворотому», «зажарим колорадов и вату» уже не только привели к отдельным страшным инцидентам (типа сожжения людей в Одессе 2 мая 2014-го), но и разгулу насилия по всей стране. Кулак, а теперь еще и автомат с гранатой стали не просто неотъемлемыми, а уже обязательными атрибутами решения возникающих споров и противоречий. А это и есть гражданская война, охватывающая всю страну, а не только ее отдельные регионы и грозящая ей войной всех против всех, тотальной «всемахновщиной». И если не предпринять каких-то экстренных мер, то спасения не будет не только собакам и енотам, но и людям. Впрочем, им уже все чаще и чаще спасения-то и нет. Даже в Европе, несмотря на безвиз. И куда только эта Европа смотрит, елки-палки?..