Укро-ненависть: на европути оскотиниваемся?

Это, блин, реально какой-то ужас неземной и несусветный. Не успел я порадоваться тому, как весело и по-скотски разнообразно живут в Днепре, городе, выбравшем себе мэра, который призывал в борьбе с сепаратистами обещать им все, потому что «вешать будем потом», как и Киев не отстал от города «второго президента» Леонида Кучмы и самой рейтинговой политикессы современности Юлии Тимошенко. Ей-богу, впору Киеву и Днепру становиться «побратимами» по нечеловеческому изуверству. А случилось вот что. В городе мэра Бориса Филатова просто кровь стынет от ужаса и омерзения...



Там какие-то представители самой древней и самой «спивочей» шумерской нации Европы закопали живьем собаку-дворняжку, а перед этим... изнасиловали ее. «Позвонили люди, говорят, собака в яме лежит и воет. Ночью слышали, как малолетки лазили по соседнему заброшенному участку, шумели, смеялись, было слышно, как скулит пес. Решили что воруют металлолом, с утра пошли проверить, целы ли двери у соседей, а там… А там она, Юнона (мы дали девочке такое имя). Лежит в траншее, тихонько поскуливает, вся нижняя часть опухшая, кровища хлюпает из-под хвоста. Мухи роем жужжат, облепили всю нижнюю часть. А она только глазами водит, на нас смотрит с такой опаской», – рассказали очевидцы. При обследовании бедного животного ветеринары и выяснили, как к лучшему другу человека отнеслись те, кто людьми-то, собственно, и не являются. Но, увы, числятся ими...



Днепровская дворняжка Юнона осталась жива, ее определили в местный приют для животных «Друг» и теперь собирают деньги на лечение. И тут, в принципе, ничего и комментировать не стоит.



И Киев «не подкачал». Известный в определенных кругах рэпер MIM (Дмитрий Решетник), основатель и участник группы «Еноты», в своем «Instagram» сообщил, что недели две назад напали на него и на его домашнее животное – енота Боба Марли, с которым он гулял под домом. «Уважаемые подписчики, прошу помочь хоть репостом. Нужно срочно спасать друга! Мой Енот Боб Марли нуждается в помощи, на данный момент у него сильное черепно-мозговое давление. ...Мне нанесли ножевое ранение в лицо канцелярским ножом, а енота ударили ногой в лицо, повредив зубы и голову моего ребенка, которого я люблю больше всего. ...От сильного черепного давления глазки у него как будто вылазят, ему нужно срочно делать МРТ, которое проводится в больнице под местным наркозом, стоимость только одного МРТ – 3200 гривен, не считая лечения», – написал музыкант и просит всех, кто не равнодушен к судьбе животного, оказать ему финансовую помощь.



И в этом случае я ничего не комментирую. Еще и потому, что у меня 10 с половиной лет жил енот Пацан-Вован, который самим своим фактом существования кардинально изменил мою жизнь.



Ничего другого и не может быть в стране, где ненависть не просто культивируется, а стала уже элементом борьбы с оппонентами. И уже вышла за рамки чисто политических разборок. Ненависть и призывы к физическому уничтожению «врага» уже в Украине не просто безнаказанны, но поощряемы. И гласно, и негласно. Чем громче проклятия посылаются на голову «ворога», там больше награда