НКРЭКУ подняла тарифы на поставки электроэнергии

Национальная комиссия, регулирующая тарифы в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила увеличение в 2018 году тарифов на распределение и поставки электроэнергии в связи с увеличением фонда оплаты труда облэнерго. Такое решения было принято во вторник, 7 июля, на заседании регулятора.

Так, например, тариф Киевоблэнерго на распределение электроэнергии для потребителей первого класса напряжения (35 кВ и выше) с 1 октября 2018 года вырастет на 4,82% - до 20,23 гривни за МВт-ч, а для потребителей второго класса напряжения (меньше 35 кВ) – на 7,59% - до 163,91 гривни за МВт-ч.



В целом регулятор пересмотрел тарифы для 35 энергопоставляющих компаний, что позволит обеспечить средний рост зарплат для работников облэнерго почти на 10%.



В то же время, в НКРЭКУ утверждают, что увеличение тарифов не повлияет на стоимость электроэнергии для населения, однако приведет к росту тарифов для не бытовых потребителей на 0,5-1% с 1 октября этого года.



"В среднем увеличение заработной платы составит 10%, что, соответственно, влияет на увеличение тарифов. Но увеличение розничного тарифа для не бытовых потребителей составит от 0,5% до 1%, это не повлияет на оптовую цену электрической энергии, и также это повышение не коснется бытового потребителя", - сказала глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.

