Активисты попробуют 19 августа провести ЛГБТ-парад Одесса прайд

Представители квир-культур хотят провести в Одессе ряд мероприятий с 16 по 19 августа. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в Одесском горсовете.



В заявке, которую подали организаторы, речь идет о круглых столах, дискуссиях и т.п. На воскресенье, 19 августа, организаторы заявили намерение провести ЛГБТ-парад "Одесса прайд" по маршруту от Воронцовского переулка до центрального ЗАГСа на улице Ришельевской.



Информацию о марше традиционно негативно восприняли активисты ряда националистических организаций.



Как сообщалось, ЛГБТ-парады "Одесса прайд" анонсируются последние несколько лет. В первые годы мероприятие срывали. В 2017-м году парад состоялся в воскресенье и прошел без существенных нарушений общественного порядка, хотя правоохранители и вынуждены были сократить маршрут движения участников акции.

