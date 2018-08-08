Импортный газ резко подорожал для Украины в июле

В июле средняя стоимость газа, который импортировали украинские предприятия, выросла на 9,1% по сравнению с июнем. Об этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития и торговли.



В частности, по данным МЭРТ, украинские предприятия в июле импортировали газ по средней таможенной стоимости 7 593,75 грн или 288,82 долларов США за 1 тыс. куб. м. При этом в июне средняя цена составляла 6 960,18 грн или 266,35 долларов США за 1 тыс. куб. м.



Таким образом, в июле цена на газ выросла на 9,1%.



На данный момент в украинские ПХГ закачано более 13 млрд кубометров газа.



Отметим, за семь месяцев Украина сократила импорт газа на 31,5%, или на 2,56 млрд куб. м, - до 5,578 млрд куб. м.

