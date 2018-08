Винни-Пух стал в Китае персоной нон-грата

В Китае, где регулирование кинематографической и телевизионной деятельности находится под прямым контролем отдела пропаганды Коммунистической партии КНР, запрещен фильм "Кристофер Робин", снятый cтудией Disney и основанный на произведениях Алана Александра Милна о Винни-Пухе.



Официальные причины запрета киноленты в прокате не названы, однако это могло стать следствием негласного запрета китайского правительства на образ персонажа Винни-Пуха, который стал символом сопротивления среди противников правящего режима из-за сравнения пухлого медвежонка с председателем КНР Си Цзиньпином, отмечает The Hollywood Reporter.



Гонения в Китае на вымышленного упитанного мишку начались с лета 2017 года, когда Винни-Пух был признан там политически неблагонадежным и его изображения стали блокироваться в китайских соцсетях Weibo и WeChat.



Напомним, начало сравнения Си Цзиньпина с Винни-Пухом западные СМИ относят к 2013 году, когда во время саммита в Калифорнии, главу КНР сфотографировали прогуливающимся рядом с занимавшим тогда пост президента США Бараком Обамой. В соцсетях получили вирусное распространение коллажи, в которых фото политиков было соединено с изображением мультяшных кругленького Винни-Пуха и долговязого Тигры.



Впрочем, как отмечает источник The Hollywood Reporter, отмене проката фильма "Кристофер Робин" в Китае может быть и иное объяснение. Дело в том, что в КНР перенос и отмена релизов иностранных фильмов - обычная практика, которая служит целям защиты китайского производителя, китайский контент всегда в приоритете.



Ранее этими вопросами ведала Государственная администрация по вопросам прессы, публикаций, радио, кино и телевидения - SAPPRFT (State Administration of Press, Publication, Radio, Film, and Television). Но с марта 2018 года это ведомство было упразднено и вопросами регулирования кино -и телепромышленности стал напрямую заниматься отдел пропаганды Коммунистической партии, находящийся в ведении лично председателя КНР Си Цзиньпина.



Отдел пропаганды теперь управляет всеми административными вопросами в области кино, контролирует производство фильмов, устанавливает даты выпуска, проводит цензуру фильмов, надзирает за импортом и экспортом фильмов.



Не исключено, что отмена проката "Кристофера Робина" связана с тем, что квота на иностранные фильмы была уменьшена и на нынешний момент уже исчерпана на текущий год.



В пользу этой версии говорит и тот факт, что вместе с лентой студии Disney прокатные удостоверения в Китае не получили и другие американские фильмы.