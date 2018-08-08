Google досрочно представила финальную версию Android 9.0 Pie

Компания Google 6 августа объявила о выходе финальной версии мобильной OC Android P, анонс которой ожидался только 20 августа, а также раскрыла ее полное "сладкое" название – Android 9.0 Pie ("Пирог").



Как отмечает The Verge, обновленная версия Android, анонсированная в марте этого года, получила ряд изменений, включая улучшенную систему контроля энергопотребления, новую систему управления жестами, панель Android Dashboard, которая позволит просматривать данные об использовании приложений, улучшенную поддержку вырезов дисплея, возможность использовать определенные функции приложений прямо в главном меню Android и ряд других обновлений. Получить подробное представление о них можно благодаря майскому видеообзору The Verge.



В настоящее время установить Android 9.0 Pie на свои устройства могут владельцы смартфонов Google Pixel (обновление придет "по воздуху"), а до конца осени обновить свои гаджеты смогут и пользователи смартфонов Sony, Xiaomi, HMD Global (бренд Nokia), Oppo, Vivo, OnePlus и Essential, которые участвовали в программе бета-тестирования Android P.



Под управлением Android P также будут работать новые смартфоны линейки Pixel, презентация которых должная пройти в начале октября.







