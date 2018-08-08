Кардиологи: кальян производит убийственный эффект

Многие считают, что кальян безопаснее сигарет. Но это не так, предупреждают сотрудники Университета Калифорнии. Согласно последнему исследованию, кальян негативно сказывается на сердечно-сосудистом здоровье, передает WSB Radio.



Ученые замеряли частоту сердцебиения, кровяное давление, степень жесткости сосудов, уровень никотина в крови и концентрацию окиси углерода в выдыхаемом воздухе 48 молодых людей до и через 30 минут после курения кальяна. Всего за полчаса у добровольцев повышалось давление, вырастала частота сердцебиения на 16 ударов в минуту, сосуды становились менее эластичными как у обычных курильщиков.



Все это говорило о повышении риска сердечно-сосудистых отклонений, включая сердечный приступ и инсульт. Принимая во внимание рост популярности кальяна как альтернативы сигаретам, и тот факт, что кальян могут курить часами, здоровье тысяч людей находится под реальным ударом.

