Составлен список идеальных утренних напитков

Кофе производит бодрящий эффект, но при чрезмерном потреблении кофеина возможно появление неприятных симптомов, включая учащенное сердцебиение и скачки давления. Также отмечается постепенное привыкание к кофеину. Ученые советуют обратить внимание на другие стимулирующие напитки, пишет "Утро.RU". Если есть реальная зависимость от кофе, следует попробовать цикорий. Он лишен кофеина, но богат витамином В, укрепляющим нервную систему.



А, к примеру, имбирный чай можно считать полноценным энергетиком. В отличие от кофе, он производит тонизирующий эффект дольше. Одновременно с этим он укрепляет иммунитет и усиливает кровообращение. Все это положительно отражается на работоспособности в течение дня, что делает имбирный чай идеальным утренним напитком.



Аналогичные свойства у чая с жасмином. Если ни имбирь, ни чай вам не по душе, подойдет обычная теплая вода с медом и лимоном. Такая вода ускоряет обмен веществ и усиливает иммунную защиту. Повышает работоспособность свежий гранатовый сок, говорят ученые. По их словам, он полезен за счет содержания магния, калия, кальция и фосфора.

