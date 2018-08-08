Президент Венесуэлы заявил, что за его убийство обещали 50 миллионов долларов

Президент Венесуэлы заявил, что за его убийство обещали 50 миллионов долларов

За убийство президента Венесуэлы Николаса Мадуро исполнителям покушения пообещали 50 миллионов долларов и укрытие в США. Об этом заявил сам Мадуро, передает телеканал Telesur.

Он сказал, что атаку организовали участники беспорядков в Венесуэле в 2017 году, а также обвинил в причастности к покушению одного из лидеров венесуэльской оппозиции Хулио Борхеса, который сейчас живет в Колумбии.

По словам Мадуро, поддержку организаторам атаки оказывали «колумбийские олигархи и их боевики». Исполнители покушения проходили подготовку в Колумбии.
4 августа во время выступления на военном параде Николаса Мадуро атаковали дроны со взрывчаткой; их удалось сбить на подлете к параду. Ранения получили семеро военнослужащих, сам Мадуро не пострадал.

После покушения власти Венесуэлы сообщили о задержании шестерых подозреваемых. Мадуро заявил, что участники покушения пользовались поддержкой из Колумбии и США.