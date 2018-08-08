Президент Венесуэлы заявил, что за его убийство обещали 50 миллионов долларов

За убийство президента Венесуэлы Николаса Мадуро исполнителям покушения пообещали 50 миллионов долларов и укрытие в США. Об этом заявил сам Мадуро, передает телеканал Telesur.



Он сказал, что атаку организовали участники беспорядков в Венесуэле в 2017 году, а также обвинил в причастности к покушению одного из лидеров венесуэльской оппозиции Хулио Борхеса, который сейчас живет в Колумбии.



По словам Мадуро, поддержку организаторам атаки оказывали «колумбийские олигархи и их боевики». Исполнители покушения проходили подготовку в Колумбии.

4 августа во время выступления на военном параде Николаса Мадуро атаковали дроны со взрывчаткой; их удалось сбить на подлете к параду. Ранения получили семеро военнослужащих, сам Мадуро не пострадал.



После покушения власти Венесуэлы сообщили о задержании шестерых подозреваемых. Мадуро заявил, что участники покушения пользовались поддержкой из Колумбии и США.

