В Украину запрещен ввоз еще двух российских книг

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввоз в страну из Российской Федерации еще двух книг из-за пропаганды государства-агрессора.



"Госкомтелерадио отказал ООО "Издательство "Арий" и ООО "Якаб Трейд" в выдаче разрешения на ввоз с территории РФ двух книг, в которых присутствует пропаганда государства-агрессора", - сообщила пресс-служба ведомства в среду.



Отмечается, что отказ был предоставлен на основании заключения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к таковой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.



В частности, в учебнике Марины Гацкевич "Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги" в текстах для перевода с английского утверждается, что Киев был столицей России, а также фальсифицируются другие исторические факты.



"Эксперты считают эти "исторические ошибки" проявлением пропагандистских манипулятивных технологий государства-агрессора", - подчеркивается в сообщении.



В другой книге - "Шпионки. 12 женщин, рискнувшие всем" присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора, в частности, ее силовых структур.



В настоящее время в перечне запрещенных для ввоза в Украину книг 63 издания.



Ранее Госкомтелерадио отменило запрет на ввоз в Украину книги российского библеиста Андрея Десницкого "Христианство. Настоящее. Россия, XXI век".

