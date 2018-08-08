BMW отзывает более 320 тысяч дизельных автомобилей в Европе

Немецкий автопроизводитель BMW AG отзывает с европейского рынка около 324 тысяч автомобилей с дизельными двигателями из-за возможной неисправности модуля рециркуляции отработанных газов.



Как сообщается в пресс-релизе компании, в редких случаях неисправность может привести к возгоранию. Отзыв является добровольным.



Отзыв касается машин с 3-й по 7-ю серию и внедорожников X3-X6 с четырехцилиндровыми дизельными двигателями, произведенных с апреля 2015 по сентябрь, и машин с шестицилиндровыми двигателями, выпущенных с июля 2012 по июнь 2015 года.

