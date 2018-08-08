На кладбище Севастополя появился надгробный памятник Януковичу-младшему

На Братском военном кладбище, в аннексированном Севастополе, появился надгробный памятник Виктору Януковичу-младшему, который погиб на озере Байкал в марте 2015 года. Об этом пишет Крым.Реалии.



Бюст установлен на небольшом постаменте, на котором указаны даты рождения и смерти младшего сына экс-президента Украины.



Над бюстом расположена арка с цитатой из Евангелия от Иоанна: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя".



Могилу Януковича-младшего окружает каменный забор.



Напомним, Виктор Янукович-младший погиб на озере Байкал 20 марта 2015 года. "Фольксваген", которым он управлял, провалился под лед. В официальных сводках погибшим значился 33-летний москвич Виктор Давыдов. Эту фамилию до брака с Виктором Федоровичем Януковичем носила его жена Людмила.



Тело Януковича-младшего доставили из Иркутска в Симферополь и захоронили на Братском кладбище Севастополя.

