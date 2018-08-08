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Компактное решение глобальных задач
Как быть, если грузоподъёмное оборудование необходимо на складе или предприятии, но места для установки обычного лифта и похожих устройств нет? Использовать простые и не очень удобные в эксплуатации механизмы или переносить всё вручную?
Ни то, ни другое! Современные стоечные подъёмники – оптимальная альтернатива грузовым лифтам и другим видам оборудования. В их основе – гидравлическая система, позволяющая поднять или опустить платформу с грузом на необходимый уровень. Такие модели зачастую используются в цехах предприятий промышленного типа, складах, логистических центрах.
Почему же стоечные подъёмники столь популярны? Вот причины их востребованности:
• минимум документации – их не нужно регистрировать;
• возможность монтажа в узких коридорах, проходах или углах;
• простота использования;
• универсальность – они подойдут как для производственного цеха, так и для обычного склада;
• прочность – производство из высококачественной стали и порошково-полимерное покрытие гарантирует устойчивость конструкции к механическим повреждениям, коррозии и другим неблагоприятным факторам.
Стоечные подъёмники с лёгкостью выдерживают условия постоянной эксплуатации. Допустимо использование внутри и снаружи зданий. Кнопочный пост находится на нижнем уровне, а на каждом из остальных расположен пульт. Световой индикатор поможет определить, на каком из «этажей» находится платформа.
Конструктивно стоечный подъёмник состоит из таких элементов, как:
• силовой блок (гидроцилиндр, специальный насос, электромотор);
• несущая консоль с направляющими, произведённая из стали;
• платформа.
В зависимости от условий эксплуатации, дополнительно возможна установка по периметру платформы бортиков или перил.
Среди доступных видов стоечных гидравлических устройств представлены:
• консольные модели;
• устройства вертикального типа для людей с ограниченными возможностями;
• автомобилеразгрузчики;
• шахтные модели;
• сервисные подъёмники;
• мезонинные модели;
• варианты наклонного типа.
Универсальные грузоподъёмные устройства гидравлического типа нашли широкое применение. Строительство, производство, логистика – далеко не все области использования. Специальные модели для перемещения людей с ограниченными возможностями позволяют решить проблему отсутствия пандусов. Человек может самостоятельно подняться на верхний уровень без посторонней помощи.
Подъёмники ножничного типа
Такие устройства предназначены для оптимизации работы в складских помещениях и снижения уровня нагрузки на рабочий персонал. При этом значительно увеличивается эффективность самого предприятия. Разработка моделей осуществляется с учётом особенностей эксплуатации и условий в помещении. Максимальная высота подъёма ножничного устройства составляет 8 метров, а грузоподъёмность – 6 тонн. Такое оборудование может стать достойной и компактной альтернативой грузовому лифту, уравнительной платформе, подземному гаражу. Оно часто используется на многоуровневых платформах.
Ножничные подъёмники состоят из:
• гидравлического силового блока;
• подъёмного механизма ножничного типа;
• платформы;
• системы безопасности.
Платформа, благодаря гидравлическому цилиндру, плавно движется без резких рывков. В зависимости от поставленных задач и особенностей эксплуатации, оборудование дополнительно оснащается рамкой безопасности, ограничителями, воротами с замками магнитного типа и даже фотоэлементами.
Подъёмные столы https://forstor.ua/c-podjemniy-stol-4/ просты в эксплуатации, поэтому для использования не потребуется обучение персонала. Они способны работать практически в любых условиях, поэтому их можно использовать не только в помещении, но и на улице.