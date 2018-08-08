Компактное решение глобальных задач

Как быть, если грузоподъёмное оборудование необходимо на складе или предприятии, но места для установки обычного лифта и похожих устройств нет? Использовать простые и не очень удобные в эксплуатации механизмы или переносить всё вручную?



Ни то, ни другое! Современные стоечные подъёмники – оптимальная альтернатива грузовым лифтам и другим видам оборудования. В их основе – гидравлическая система, позволяющая поднять или опустить платформу с грузом на необходимый уровень. Такие модели зачастую используются в цехах предприятий промышленного типа, складах, логистических центрах.



Почему же стоечные подъёмники столь популярны? Вот причины их востребованности:



• минимум документации – их не нужно регистрировать;

• возможность монтажа в узких коридорах, проходах или углах;

• простота использования;

• универсальность – они подойдут как для производственного цеха, так и для обычного склада;

• прочность – производство из высококачественной стали и порошково-полимерное покрытие гарантирует устойчивость конструкции к механическим повреждениям, коррозии и другим неблагоприятным факторам.



Стоечные подъёмники с лёгкостью выдерживают условия постоянной эксплуатации. Допустимо использование внутри и снаружи зданий. Кнопочный пост находится на нижнем уровне, а на каждом из остальных расположен пульт. Световой индикатор поможет определить, на каком из «этажей» находится платформа.



Конструктивно стоечный подъёмник состоит из таких элементов, как:



• силовой блок (гидроцилиндр, специальный насос, электромотор);

• несущая консоль с направляющими, произведённая из стали;

• платформа.



В зависимости от условий эксплуатации, дополнительно возможна установка по периметру платформы бортиков или перил.



Среди доступных видов стоечных гидравлических устройств представлены:



• консольные модели;

• устройства вертикального типа для людей с ограниченными возможностями;

• автомобилеразгрузчики;

• шахтные модели;

• сервисные подъёмники;

• мезонинные модели;

• варианты наклонного типа.



Универсальные грузоподъёмные устройства гидравлического типа нашли широкое применение. Строительство, производство, логистика – далеко не все области использования. Специальные модели для перемещения людей с ограниченными возможностями позволяют решить проблему отсутствия пандусов. Человек может самостоятельно подняться на верхний уровень без посторонней помощи.



Подъёмники ножничного типа



Такие устройства предназначены для оптимизации работы в складских помещениях и снижения уровня нагрузки на рабочий персонал. При этом значительно увеличивается эффективность самого предприятия. Разработка моделей осуществляется с учётом особенностей эксплуатации и условий в помещении. Максимальная высота подъёма ножничного устройства составляет 8 метров, а грузоподъёмность – 6 тонн. Такое оборудование может стать достойной и компактной альтернативой грузовому лифту, уравнительной платформе, подземному гаражу. Оно часто используется на многоуровневых платформах.



Ножничные подъёмники состоят из:



• гидравлического силового блока;

• подъёмного механизма ножничного типа;

• платформы;

• системы безопасности.



Платформа, благодаря гидравлическому цилиндру, плавно движется без резких рывков. В зависимости от поставленных задач и особенностей эксплуатации, оборудование дополнительно оснащается рамкой безопасности, ограничителями, воротами с замками магнитного типа и даже фотоэлементами.



Подъёмные столы https://forstor.ua/c-podjemniy-stol-4/ просты в эксплуатации, поэтому для использования не потребуется обучение персонала. Они способны работать практически в любых условиях, поэтому их можно использовать не только в помещении, но и на улице.



