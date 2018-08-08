В Раду могут пройти 7 партий, еще у двух высокие шансы - опрос

Всеукраинское объединение "Батькивщина" в настоящее время возглавляет рейтинг политических партий в Украине, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 20 июля по 3 августа 2018 года. На вопрос, за какую партию бы Вы проголосовали в случае проведения выборов в Верховную Раду в ближайшее воскресенье, 19,5% опрошенных из числа тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, указали на ВО "Батькивщина".



11,4% проголосовали бы за "Оппозиционный блок", 11,2% - за партию "Гражданская позиция", 10,5% - за партию "Слуга народа". За партию "За життя" намерены отдать голоса 7,2%, за Радикальную партию - 7%, за Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 6,5%.



Остальные партии не преодолели бы действующий 5%-ный барьер, однако высоки шансы у партии "Самопомич", которую готовы поддержать 4,3% респондентов, и у ВО "Свобода" с 4,1% поддержи.



За Аграрную партию готовы проголосовать 2,5% опрошенных, рейтинг других партий - менее 2%. Почти каждый шестой не определился с выбором.



Как отмечается в пресс-релизе по результатам соцопроса, "Батькивщину", "Оппозиционный блок", "Гражданскую позицию", партию "За життя" и БПП "Солидарность" больше поддерживают респонденты среднего и старшего возраста. За партию "Слуга народа" на данный момент больше готова голосовать молодежь.



"Батькивщина" и БПП "Солидарность" имеют относительно лучшие показатели во всех макрорегионах страны, за исключением восточных областей, "Гражданскую позицию" больше поддерживают на западе и в центре Украины. "Оппозиционный блок" и партия "За життя" имеют сильные позиции на юге и востоке страны, Радикальная партия и партия "Слуга народа" - в центре и на юге, "Самопомич" и ВО "Свобода" - на западе.



Готовность участвовать в парламентских выборах ниже, чем в президентских: 46% опрошенных однозначно намерены голосовать, еще каждый четвертый скорее да, чем нет.



Социологический опрос был проведен социологической группой "Рейтинг" с 20 июля по 3 августа 2018 года. Исследование охватило все население Украины от 18 лет, репрезентативность была представлена по возрасту, полу, регионами и типом поселения. Было опрошено 2000 респондентов. Погрешность исследования составляет не более 2,2%.

